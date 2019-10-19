РИАМО - 19 окт. Северный вестибюль станции московского метро «Спартак» вернулся к штатной работе после временных ограничений на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Вестибюль был закрыт на вход из-за футбольного матча, который начался на стадионе «Открытие Арена». Пассажиры могли войти на станцию через южный вестибюль.

«Станция «Спартак» работает в штатном режиме. Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

В субботу на стадионе «Открытие Арена» проводят встречу команды «Спартак» и «Рубин».