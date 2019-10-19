РИАМО - 19 окт. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в субботу родила девочку, которую назвали Маро.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», - написала Симоньян в своем аккаунте в Telegram.

Она также выложила фотографию бирки из роддома, на которой можно увидеть, что вес новорожденной составляет 3050 граммов, рост – 52 сантиметра.

У Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна есть двое старших детей – дочь Марьяна и сын Баграт.