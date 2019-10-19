РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске активисты молодежного центра раздали памятки об антитеррористической угрозе прохожим, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 18 октября специалистами молодежного центра «Максимум» была проведена акция «Вместе против терроризма», на которой жителям округа раздали памятки «Антитеррористическая безопасность», - говорится в сообщении.

Они также напомнили горожанам основные правила поведения при террористической угрозе.