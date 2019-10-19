РИАМО - 19 окт. На поезда «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух Московских центральных диаметров, начали наносить двухметровые буквы МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Начертание двухметровых букв МЦД основано на шрифте Moscow Sans, который используется на всей городской инфраструктуре. Он является отсылкой на графические формы, используемые на Московской железной дороге в советское время. К запуску МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в конце 2019 года все поезда «Иволга» для МЦД будут брендированы», - сказал начальник дирекции МЦД столичного Дептранса Андрей Акимов.

Поезда оклеивают в ремонтно-экипировочном депо «Москва-Киевская». Нанесение букв на один вагон в среднем занимает около часа.

Как отметил директор по развитию диаметральных маршрутов АО «Центральная ППК» Артем Царев, красные буквы МЦД сейчас наклеивают на 24 шестивагонных поезда, а на семивагонные «Иволги 2.0» буквы наносят уже на заводе.

«Для 24 поездов произведено 288 комплектов наклеек. У материала, из которого изготовлены буквы, есть антивандальное покрытие – оно препятствует повреждению надписей в процессе эксплуатации. Благодаря особой конструкции пленки оттенок красного остается неизменным вне зависимости от цвета поверхности вагона. Он выглядит одинаково и на черной, и на белой частях корпуса», - добавил Царев.

В «Иволге» создана система климат-контроля и обеззараживания воздуха, есть бесплатный Wi-Fi, во всех головных вагонах установлены крепления для велосипедов, над сидениями - полки для малогабаритной ручной клади, крючки для одежды. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, электросушилками для рук и пеленальными столиками.

Головные вагоны новых поездов имеют более плавные контуры без выступающих деталей. Дизайн приближен к дизайну московского транспорта, частью которого станут МЦД. В поездах появились прислонные сидения у дверей и USB-зарядки в каждом сиденье.

На первом этапе около 50% перевозок по МЦД будет осуществляться новыми городскими поездами «Иволга» первой и второй серий. Они будут ходить вместе с существующими электричками. Благодаря этому интервал движения между поездами в часы пик составит 5-6 минут. С развитием проекта МЦД будет происходить постепенное обновление всех поездов.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Московского региона. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Московской области.

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