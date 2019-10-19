РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Вечером 17 октября машину блогера Романа Романова облили горючей жидкостью в Домодедове, сообщил сам пострадавший.

«Около 20:00 к машине подошел молодой человек, который после слов «Братан, не обессудь» (типа мы же тебя предупреждали, что будут проблемы), начал поливать меня и салон моего автомобиля жидкостью для розжига костров», - написал Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Романов сумел задержать злоумышленника и доставить его в отделении полиции, где написал заявление.

В видео, которое вышло на канале блогера на Youtube, мужчина рассказал, что к нападению могут быть причастны таксисты. Он также отметил, что ранее отказался оплачивать возросшие взносы в службе такси, где работал.

«Вечером я снова подъехал туда, встал у магазина и на следующий день мне позвонили и стали угрожать: «Еще раз ты здесь появишься и мы тебе разобьем машину, у тебя будут проблемы, ты вообще не знаешь, с кем связался», - добавил Романов.

В пресс-службе МВД по Московской области сообщили, что личность нападавшего установлена. Сейчас по данному факту проводится проверка.