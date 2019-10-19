РИАМО - 19 окт. Первый муниципальный форум по вопросам взаимодействия с институтом сельских старост прошел в Одинцове, на нем обсудили вопросы раздельного сбора мусора и работу регионального оператора по его вывозу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Большое количество проблем и вопросов возникает по работе регионального оператора. Нам пишут в «Добродел», на электронную почту, звонят в администрацию. Рассказывают о проблемах. Вместе с уважаемыми старостами постараемся найти правильный алгоритм, который и должен применяться в работе регионального оператора», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

С 1 января в России услуга по вывозу ТКО стала коммунальной. В Одинцовском округе, в том числе и в частном секторе, ее оказывает Рузский региональный оператор.

Ежемесячная оплата услуг регоператора зависит от площади строения. Фиксированный тариф действует для владельцев домов площадью менее 100 квадратных метров и составляет 200 рублей. Кроме того, отдельным категориям граждан полагаются льготы, оформить которые можно через МФЦ или портал госуслуг.

«На сегодняшний день реформа идет на территории всей Российской Федерации, не только на территории Московской области и Одинцовского округа. Реформа сложная, создается практически новая отрасль с нуля. Помимо оказания услуги, нужно еще обеспечить и ее оплату», - отметил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

По его словам, в округе на сегодняшний день ИЖС - антилидер по оплате услуг по вывозу мусора. Жители либо не понимают, за что им нужно заплатить, либо просто игнорируют оплату квитанций.

«Долго это продолжаться не может. Оператор будет вынужден обратиться в суд для взыскания задолженности по услугам. Поэтому просьба донести до ваших жителей информацию о том, что квитанции требуют оплаты в полном объеме», - подчеркнул Коротаев.

Вывоз мусора, работу регионального оператора и оплату его услуг участники форума обсудили в рамках тематической секции, на которой можно было задать интересующие вопросы представителям администрации округа и профильных ведомств.