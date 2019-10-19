РИАМО - 19 окт. Северный вестибюль станции столичной подземки «Спартак» временно работает только на выход, зайти на станцию можно через южный вестибюль, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

В 16:30 на стадионе «Открытие Арена» пройдет матч между футбольными командами «Спартак» и «Рубин».

«Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (7) работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро болельщикам посоветовали купить заранее. Такая мера поможет сэкономить время в пути после окончания игры.

Кроме того, оплатить проезд в метро можно банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.