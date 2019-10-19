РИАМО - 19 окт. Неизвестный украл автомобиль Toyota Rav-4 от дома в подмосковных Химках, материальный ущерб составил более 1,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 18 октября в 09:38 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1979 года рождения с заявлением о том, что с 23:00 17 октября до 08:30 18 октября от дома в городском округе Химки неизвестный похитил его автомашину Toyota Rav-4 2019 года выпуска.

«Сумма ущерба – 1,842 миллиона рублей. По данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с места происшествия изъяты документы и ключи от похищенной автомашины. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.