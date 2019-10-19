РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали живодера, который жестоко расправился с бездомной собакой, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник УМВД России по городскому округу Подольск.

Инцидент произошел в одном из СНТ округа. Мужчина жестоко расправился с бездомной собакой. На живодера вышли активисты и передали информацию в полицию.

«Мужчина задержан сотрудниками полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося», - сказал сотрудник.