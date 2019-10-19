РИАМО - 19 окт. Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на Воронцовской улице в Центральном округе Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Воронцовская улица, дом №36. Произошло столкновение двух автомобилей, один пострадавший. Столкнулись BMW и Lada Largus», - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу на Кутузовском проспекте в результате столкновения четырех машин пострадали четыре человека.

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