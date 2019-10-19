РИАМО - 19 окт. Все гаражные кооперативы в Одинцовском городском округе до конца октября должны заключить договора на вывоз мусора, на сегодняшний день их заключила почти половина кооперативов, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Заключение договоров с гаражно-строительными кооперативами и приведение контейнерных площадок к стандарту раздельного сбора отходов обсудили на совещании в администрации округа. Всего в муниципалитете расположен 91 ГСК, больше всего их в территориальном управлении Одинцово. Договора на вывоз мусора заключили 43 ГСК. План полностью выполнили в Барвихе, Назарьеве и Жаворонках.

«До конца месяца эту работу необходимо завершить. Если ГСК не идет на контакт, то следует направлять заявления в государственный административно-технический надзор с целью вызова председателя. Нужно указать его ФИО, контактный телефон, ИНН, реквизиты самого ГСК», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев.

Он отметил, что за неисполнение требований законодательства на ГСК будут наложены административные взыскания. Штрафы будут взысканы, в том числе, за счет взносов членов ГСК, и тогда уже председателю придется объясняться перед ними за растрату собранных средств.

«Еще один вопрос повестки еженедельного совещания - приведение контейнерных площадок к единому стандарту раздельного сбора отходов. План выполнили все территориальные управления, кроме Звенигорода. Там предстоит привести в порядок 38 объектов. На минувшей неделе работы завершены на одной контейнерной площадке», - уточняется в материале.

Стандарт раздельного сбора отходов, действующий в Подмосковье, предусматривает наличие графика вывоза мусора, твердого покрытия площадки, кровли и ограждения с трех сторон. Металлоконструкции для контейнерных площадок Звенигорода производятся в селе Введенское.

«Сейчас на заводе изготавливаются 20 конструкций. 10 уже доставлены на место, две в работе. Металлопроизводственное предприятие полностью оснащено всей необходимой техникой, имеется запас материалов, профлиста. Считаем, что 20 контейнерных площадок до конца месяца будут изготовлены и силами МБУ установлены на самой территории», - добавил Коротаев.

До конца октября все контейнерные площадки Звенигорода должны соответствовать стандарту РСО. По итогам еженедельного совещания начальнику территориального управления было дано поручение завершить эту работу в установленный срок, а также обеспечить заключение договоров на вывоз мусора между ГСК и региональным оператором.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что этот вопрос остается на особом контроле.