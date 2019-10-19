РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В парках подмосковных Люберец прошла экологическая акция «РазДельный сбор мусора», в которой приняли участие более 100 жителей, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха горокруга Люберцы в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в Люберецких парках проходит экологическая акция по сдаче вторсырья «РазДельный Сбор».

«В рамках акции жители городского округа сдают на переработку бумагу, пластик, металл, стекло, батарейки. Также сегодня принимается ненужная бытовая техника и провода. Акция проходит каждую третью субботу месяца в двух парках - Центральном парке культуры и отдыха и в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». В сегодняшней акции приняли участие более 100 человек», - говорится в сообщении.