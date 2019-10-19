РИАМО - 19 окт. В течение трех лет около станции московского метро «Некрасовка» появится спортивный комплекс площадью порядка 25 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы полностью сделали проект. Вся территория около конечной станции «Некрасовка» размером порядка 10 гектаров благоустраивается. Делаются дополнительные парковочные карманы, строится большой спортивный универсальный комплекс площадью около 25 тысяч квадратных метров. Уже до конца года будет разыгран конкурс на подрядчика. Мы точно в течение трех лет его построим, и жители Некрасовки получат отличный спортивный комплекс», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в спорткомплексе оборудуют два бассейна, залы для занятия футболом, баскетболом, тренажерный зал. Посещать комплекс смогут взрослые и дети.

Хуснуллин добавил, что спортивный комплекс в Некрасовке станет еще и общественным центром. Нормативный срок строительства данного объекта составляет около 3,5-4 лет.