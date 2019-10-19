РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске 20 октября пройдет поэтический вечер с участием талантливой молодежи округа, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«В воскресенье, 20 октября, в Молодежном центре «Вектор» пройдет поэтический вечер творческого объединения «Мастерская слов». Молодые поэты, чтецы и любители поэзии встретятся в уютной обстановке, и поделятся своим творчеством с единомышленниками. Ждем всех желающих», - сказал организатор.

Он отметил, что начнется мероприятие в 17:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Революции, дом 4.