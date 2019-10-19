РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Подольские волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогли бездомному оформить документы и устроиться в приют, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторое время назад мы писали об Алексее. Его история похожа на многие подобные. С отказавшими ногами, в тяжелом состоянии, без паспорта он был доставлен скорой в подольскую больницу. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» помогли оформить все необходимые документы и оказали содействие в поиске места, где Алексей мог бы жить после выписки из больницы. Его приняли в приют «Добрый самарянин» при храме Воскресения Христова в поселке Кожино», - говорится в сообщении.

Алексей получил новый паспорт. Он начал восстанавливаться и выразил желание больше не возвращаться к бродячему образу жизни.