РИАМО - 19 окт. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут познакомиться с экспозициями столичных музеев в рамках третьего сезона проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Третий сезон проекта стартовал 18 октября в Музее современного искусства во время адаптированной экскурсии по выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100». Реализацию проекта начали в 2017 году.

«На прошлых этапах проекта мы успешно провели серии экскурсий для взрослых и детей с нарушениями зрения и слуха и получили положительные отзывы как от посетителей, так и от музеев. До конца этого учебного года мы планируем провести экскурсии для людей с ментальными особенностями здоровья на таких площадках, как Московский зоопарк, Московский музей современного искусства, Дарвиновский музей и музей-заповеднике «Царицыно», — сказала гендиректор агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

В проекте также примут участие музей человека «Живые системы», Музей русского импрессионизма, музей современного искусства «Гараж» и другие частные музеи.

В 2017/2018 учебном году «Мосгортур» организовал инклюзивные экскурсии в 14 московских музеях. Их посетили 126 детей и взрослых с нарушением зрения. В прошлом учебном году 148 детей с нарушением слуха побывали на прогулках по 16 музеям.