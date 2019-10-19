РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Пробка длиной около 4 километров образовалась в субботу днем в центре Подольска из-за ДТП, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:17 в центре округа образовалась пробка длиной около 4 километров. Движение затруднено от поворота с Колхозной улицы на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения - 20 километров в час. На данном промежутке дороги произошло ДТП.

Также пробка образовалась на автотрассе А-107. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Большое Толбино.