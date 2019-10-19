РИАМО - 19 окт. Депутат Мособлдумы Александр Баранов провел рабочую поездку в территориальное управление Кубинка Одинцовского городского округа, где проверил ход работ по ремонту подъездов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Баранов оценил ремонт подъездов многоквартирного жилого дома №12 в городке Кубинка-1. Вместе с ним качество работ проверил депутат окружного совета депутатов Анатолий Шудыкин. Он отметил, что ход реконструкции подъездов местное отделение партии «Единая Россия» держит на контроле в рамках проекта «Городская среда».

«В соответствии с проектом «Городская среда» мы в ручном режиме сопровождаем все работы, которые ежегодно проводятся в подъездах - собираем пожелания жителей, следим за тем, соблюдаются ли сроки и качество, участвуем в приемке готовых объектов. Ремонт трех подъездов многоквартирного жилого дома в Кубинке-1 уже завершен», - сказал Шудыкин.

По его словам, были проведены работы по выравниванию, оштукатуриванию, побелке и покраске стен. В подъездах установлены новые почтовые ящики, заменены короба для электропроводки, смонтированы современные входные группы и домофоны.

Также Баранов провел в территориальном управлении Кубинка личный прием граждан. Со своими проблемами к парламентарию обратились пять жителей Кубинки. Был поднят вопрос предоставления льгот на оплату услуг по вывозу мусора, вопрос расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонта подъездной дороги к деревне Дютьково, установки уличного освещения и организации контейнерных площадок.

Также была озвучена необходимость дополнительного оснащения центра культуры и творчества «Кубинка» и центра развития детей «Истина». Депутат принял решение выделить из своего депутатского фонда 350 тысяч рублей на приобретение в 2020 году необходимого для этих учреждений оборудования.

Все вопросы депутат взял на личный контроль и пообещал провести соответствующую работу совместно с органами местного самоуправления.