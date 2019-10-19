РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Более 60 сотрудников вневедомственной охраны подмосковных Люберец выполнили нормативы ГТО, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

В субботу на территории стадиона «Торпедо» комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга Люберцы организовал сдачу нормативов «ГТО» для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Люберец.

«Более 60 сотрудников ведомства смогли сдать нормативы по стрельбе, бегу на 3 и 2 километра, бег на 30 метров, подтягивание, отжимание, метание спортивного снаряда и другие тесты на знак отличия ВФСК «ГТО», - говорится в сообщении.