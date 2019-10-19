РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В школе №24 подмосковного Подольска открыли новый кадетский класс, воспитанники которого будут обучаться пожарно-спасательному делу, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в школе №24 по желанию родителей сформировали новый кадетский класс будущих спасателей МЧС. Торжественное посвящение в кадеты 30 мальчишек и девчонок из 5 «А» класса состоялось в пожарно-спасательной части №7, с которой у школы существует договоренность о сотрудничестве. Обучение юных спасателей проходит в рамках стандартной школьной программы, а вот четыре часа внеурочной деятельности в неделю посвящены строевой подготовке и пожарно-спасательному делу. Основная кадетская программа начнется с 6 класса, этот год – подготовительный», - говорится в сообщении.

В результате соглашений о сотрудничестве с московским и губернским колледжами в Серпухове и колледжем «Московия» в микрорайоне Львовском, в котором открыта специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)», кадеты после 9 класса смогут получать профильное образование в этих учреждениях.