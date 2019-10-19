РИАМО - 19 окт. Пассажиров предупредили о возможных ограничениях на вход и выход на станциях метро около столичного стадиона «Открытие Арена» в связи с проведением футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Матч между командами «Спартак» и «Рубин» пройдет в субботу. Начало в 16:30.

«Зрителям матча РПЛ «Спартак» – «Рубин» удобнее добираться до стадиона через станции мосметро «Спартак» и «Тушинская». По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро болельщикам рекомендовали приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.

Также оплатить проезд в метро можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.