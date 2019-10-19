РИАМО - 19 окт. Первый муниципальный форум по вопросам взаимодействия с институтом сельских старост прошел в Одинцове, на нем обсудили вопросы, наиболее актуальные для сельских жителей: начисление имущественных налогов для физлиц, внедрение раздельного сбора мусора, работа регионального оператора и оплата услуг, программа «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, что такая форма взаимодействия местных органов власти с активными жителями сел и деревень позволит наладить комфортную и достойную жизнь на каждом участке Одинцовского округа.

«Большое количество вопросов появляется при выезде на территорию. Мы очень часто встречаемся с жителями в залах, на улицах и во дворах, когда проводим осмотры. Запрос на такие круглые столы, на форумы был уже давно. Нужно собрать самых активных людей с наших поселений, сел и деревень, чтобы они нам странслировали те проблемы, с которыми сталкиваются каждый день», - сказал Иванов.

Муниципальные форумы с участием старост и представителей территориальных общественных самоуправлений в муниципалитете будут проходить ежеквартально. Староста деревни Пронское Тамара Зоткина отметила, что необходимость в таких встречах назрела давно.

«Я очень довольна, что приехала на этот форум и нисколько не жалею. Было сказано, что будем собираться раз в квартал. Это прекрасная новинка, которая нас объединит с руководством. Мы уже пообщались с Андреем Робертовичем и задали ему наболевший вопрос, связанный с карьером в Пронском. Глава сказал, что вопрос у него на контроле», - добавила Зоткина.

Для более оперативного взаимодействия старост и руководителей территориальных общественных самоуправлений с органами местной власти в ближайшее время будет создан специальный чат в мессенждере WhatsApp, в который будут включены представители профильных служб и территориальных управлений.