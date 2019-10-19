РИАМО - 19 окт. Второй осенний фестиваль кукольных театров пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» со 2 по 30 ноября, на разных площадках сада покажут пять спектаклей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специально для нашего фестиваля мы подобрали спектакли, соответствующие вкусу и возрасту любого ребенка, — здесь и поучительные сказки для самых маленьких, и таинственные истории для детей постарше», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Гостей ждут пять спектаклей: «Под алыми парусами», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Сказка о гусенке», «Волшебная лампа Аладдина» и «Возвращение дракона».

В постановках задействованы авторские куклы ручной работы, а также уникальные декорации, с которыми после спектакля зрители смогут познакомиться поближе.

Начало спектаклей в 12:00. Продолжительность — около 50 минут. Приобрести билеты можно в кассах сада, а также на сайте «Аптекарского огорода». В билет включено посещение всех выставок и экспозиций.