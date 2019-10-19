РИАМО - 19 окт. Неизвестный украл автомобиль Nissan Qashqai стоимостью 1,3 миллиона рублей от дома в Пушкинском городском округе, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«18 октября в 10:13 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1982 года рождения с заявлением о том, что с 20:20 17 октября до 04:30 18 октября от дома в Пушкинском округе неизвестный похитил ее автомашину Nissan Qashqai 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. С места происшествия изъяты документы и ключи от похищенного авто. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».