РИАМО - 19 окт. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, которое было совершено на станции метро «Савеловская», сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По данным следствия, 19 октября 2019 года примерно в 05:50 в подземном переходе станции метро «Савеловская» при проверке документов мужчина нанес один удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции», - сказала Иванова.

Сотрудника полиции доставили в городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Нападавший мужчина доставлен в следственное подразделение для проведения следственных действий.

Ранее ГУ МВД России по Москве распространило видеозапись, на которой зафиксирован момент нападения на полицейского, а также последующее задержание злоумышленника.

Видео нападения на полицейского на станции метро «Савеловская» в Москве>>