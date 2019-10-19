РИАМО - 19 окт. ГУ МВД России по Москве распространило видеозапись, на которой зафиксирован момент нападения на полицейского на станции метро «Савеловская», а также последующее задержание злоумышленника.

«Как сообщалось ранее, сегодня утром в подуличном переходе станции метрополитена «Савеловская» нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене. Злоумышленник был незамедлительно задержан нарядом полиции», - сказал начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

Он подчеркнул, что благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов никто из гражданских лиц не пострадал.

На видео видно, как полицейский подходит к двум людям, устроившим потасовку в подземном переходе. Сотрудник правоохранительных органов пытается остановить одного из дерущихся, но получает ранение. На подмогу пострадавшему приходит коллега, вдвоем им удается повалить нападавшего на землю и обезвредить.

Старший сержант полиции с проникающим ножевым ранением груди был госпитализирован. Собранные по факту нападения материалы переданы в следственные органы.

Видео нападения на полицейского на станции метро «Савеловская» в Москве>>