РИАМО - 19 окт. В результате столкновения четырех машин на Кутузовском проспекте в столице пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В результате столкновения пострадали четыре человека. Машина двигалась по Кутузовскому проспекту и выехала на встречную полосу, в результате произошло столкновение еще с тремя автомобилями», - сказал собеседник агентства.

Движение по Кутузовскому проспекту дома №78 в сторону области осложнено из-за дорожной аварии. На месте ДТП работают оперативные службы города.