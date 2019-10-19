РИАМО - 19 окт. В эти выходные в Москве могут быть установлены новые температурные рекорды - днем в столице ожидается до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, в субботу и воскресенье на центральную территорию Европейской России будет поступать теплый воздух.

«В центральные области и на юг Европейской России с юго-западным ветром продолжает выноситься теплый воздух, причем, чем дальше на юг, тем меньше вероятность дождей. И в воскресенье погода подарит жителям этих районов теплый и погожий день», - говорится в сообщении.

Положительная аномалия температуры на большей части Европейской территории России составит от 4 до 8 градусов, в центре - до 10 градусов.

Не исключено, что в ряде центральных областей обновятся температурные рекорды. Мало изменится погода и в начале предстоящей недели.