РИАМО - 19 окт. Концепцию и проект строительства Национального космического центра утвердили в столице, возведение планируется завершить в течение трех лет, здание будет иметь форму ракеты высотой 200 метров, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы полностью сделали концепцию архитектуры здания Национального космического центра и утвердили. Это порядка 250 тысяч квадратных метров. Высота башни порядка 200 метров. Она выглядит как трехгранная ракета, устремленная в небо. Мы концепцию согласовали», - сказал Хуснуллин.

По его словам, здание планируется построить в течение трех лет, средства выделены согласно инвестиционной программе.

Центр возводят на площадке центра имени Хруничева со стороны улицы Мясищева. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в нем будут работать порядка 20 тысяч специалистов, инженеров и конструкторов государственной корпорации по космической деятельности.

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