РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. В подмосковном Домодедове запустили движение по мосту через трассу М-4 «Дон», сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На месяц раньше срока запустили движение по мосту через трассу М-4 «Дон» в микрорайоне Южный. После реконструкции он стал 4-полосным», - написал Двойных.

Он также добавил, что следующий этап развития транспортной сети микрорайона Южный - строительство круговых развязок.