РИАМО - 19 окт. Крупнейший в Европе парк развлечений «Остров мечты» планируют открыть в Нагатинской пойме Москвы в начале декабря, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестор готов где-то в начале декабря уже запускать, если никаких сбоев не будет. Мы со своей стороны полностью благоустроили набережную. Мост через Москву-реку для связи с Южнопортовой улицей мы тоже до конца года планируем запустить. К концу года Москва ожидает такого очень серьезного события, как открытие крупнейшего в Европе парка», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что инвестор вложил в строительство «Острова мечты» десятки миллиардов рублей. Хуснуллин также надеется, что открытие парка станет прекрасным новогодним подарком для всех москвичей.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня. Инвестиции в проект, который объединит в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений, составляют 1,5 миллиарда долларов.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для этого проекта.

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