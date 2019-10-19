РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В подмосковных Люберцах выполнены работы по комплексному благоустройству по 8 адресам, сообщил на своей личной странице депутат совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Крестинин в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Люберцы в границах 3-го избирательного округа по федеральному приоритетному проекту «Единая Россия» «Городская среда» выполнено комплексное благоустройство придомовых территориях.

«Благоустройство выполнено по 8 адресам: улица Шевлякова, дома №№7, 8, 9, 11, 15, улица Коммунистическая, дом №4, корпус 1, улица Митрофанова, дома №№15, 17, улица Побратимов, дома №№17, 26, 27А, Комсомольский проспект, дома №№7, 7А. Радость наших деток и искренняя благодарность жителей - лучшие награды для нас», - написал на странице Крестинин.