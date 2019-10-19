РИАМО - 19 окт. В подмосковном Одинцовском городском округе работают три пункта сбора старых покрышек, сдать их на переработку может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Подмосковье открыты четыре крупных предприятия по переработке шин, а также несколько десятков пунктов сбора старых покрышек для их дальнейшей переработки, три из них расположены в Одинцовском городском округе.

«В Одинцовском округе работают три пункта приема старых покрышек. Сдать туда на переработку использованные шины может любой желающий. Синтетическое жидкое топливо, резиновую крошку, которая используется в производстве различных прокладок и уплотнителей, технический углерод и многое другое можно получить в результате переработки шин», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Сдать старые покрышки можно по адресам: деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 5; деревня Ивановка, за домом №46/2; Одинцово, Железнодорожная улица, дом №9, строение 1.