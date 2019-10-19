РИАМО - 19 окт. В этом году впервые за всю историю строительства метрополитена в Москве рабочие проложили 37 километров тоннелей, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы никогда за всю историю столько не строили. Мы настолько сейчас научились работать с этими тоннелепроходческими щитами, что мы за восемь лет работы впервые идем с опережением графика строительства тоннелей», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что тоннели строятся с опережением графика, несмотря на сложности, связанные с наличием множества инженерных сетей в зоне строительства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, за три года бюджетные ассигнования на развитие метро могут превысить 860 миллиардов рублей.

Утвержденная Адресная инвестиционная программа Москвы предполагает, что в 2020-2022 годах в столице введут в эксплуатацию 67,7 километра линий метро, а также 27 станций и два электродепо.

Темп строительства метро в Москве сохранится в течении 3–4 лет>>