РИАМО - 19 окт. Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии московского метро могут ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, ранее станцию планировали открыть в 2022 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы форсируем строительство станции. Здесь были очень большие проблемы, потому что прямо на месте станции лежал огромный канализационный коллектор диаметром полтора метра. Мы почти год его выносили. Наконец мы его вынесли, и сейчас нас ничего не держит для строительства станции. <...> Эта станция стоит у нас в планах на 2022 год, но мы рассматриваем техническую возможность попробовать запустить ее в конце 2021 года», - сказал Хуснуллин.

Он также сообщил, что уже закончено строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов».

Станция «Воронцовская» строится на территории производственной зоны «Воронцово», после запуска она образует пересадочный узел со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Ожидаемый пассажиропоток «Воронцовской» - 300 тысяч человек в сутки. Интерьеры новой станции сделают похожими на каюту космического корабля. В цветовом оформлении станции будут преобладать серые, черные и оранжевые цвета.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на Большом кольце будут поэтапно.

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