РИАМО - 19 окт. Привить домашних животных от бешенства можно бесплатно в четырех клиниках на территории подмосковного Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сделать прививку против бешенства домашнему питомцу можно бесплатно в любой участковой ветеринарной лечебнице. В Одинцовском городском округе их четыре», - говорится в сообщении.

Клиники расположены по адресам: Одинцово, Коммунистическая улица, дом №5; Кубинка, Колхозный проезд, дом №32; Звенигород, Проектируемый проезд, дом №10, владение 9; деревня Малые Вяземы, Северная улица, владение 1, строение 1.

С начала 2019 года ветеринарная лечебница на Коммунистической улице в Одинцове перешла на круглосуточный режим работы.

Кроме того, периодически в муниципалитете работают выездные прививочные бригады. На одной из таких акций в Новом городке от бешенства привили около 140 животных.