РИАМО - 19 окт. Мужчину с проникающим ранением госпитализировали в Химках, по подозрению в нападении задержан знакомый пострадавшего, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«17 октября в 17:36 из своей квартиры на Ленинском проспекте в Химках бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в Химкинскую ЦГБ доставлен мужчина 1984 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление был задержан ранее судимый знакомый пострадавшего 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».