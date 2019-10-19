РИАМО - 19 окт. Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» начался на территории подмосковного Одинцовского городского округа и продлится до 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Главная цель акции - предотвратить попадание отходов, пригодных для вторичной переработки, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил, что по итогам весеннего экомарафона муниципалитет занял первое место в регионе по количеству собранного вторсырья.

«В ходе весеннего экомарафона Одинцовский городской округ собрал 21 тонну макулатуры. Этот объем позволил нам сохранить от вырубки несколько сот деревьев и сэкономить более 400 тонн воды. В ходе осенней акции мы также надеемся занять первое место в области, собрав не менее 30 тонн макулатуры», - добавил Иванов.

Для участия в экомарафоне необходимо до 31 октября 2019 года заполнить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Экологическая акция пройдет в четыре этапа и завершится 20 декабря торжественным награждением победителей.