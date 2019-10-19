РИАМО - 19 окт. Самолет авиакомпании Smartavia совершил посадку в международном аэропорту Красноярска из-за угрозы взрыва, сообщает в субботу РИА Новости.

Самолет выполнял рейс из Улан-Удэ в Москву. Из-за полученного сообщения о взрывном устройстве капитан воздушного судна был вынужден запросить посадку в Красноярске.

«По данным авиакомпании, сообщивший о якобы взрывном устройстве на борту самолета из Улан-Удэ оказался опоздавшим пассажиром», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчину задержали.

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