РИАМО - 19 окт. Бумажные документы на поверку счетчиков могут стать в России необязательными, юридическое значение будут иметь только записи в специальной базе данных Росстандарта, сообщает «Российская газета».

Такое решение подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и продают фальшивые свидетельства. Проект закона об электронной фиксации результатов поверок внесен на рассмотрение в Госдуму.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», - пояснил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Он добавил, что и сегодня результаты всех поверок вносятся в электронный реестр. Однако сейчас информация в Сети имеет исключительно справочный характер, а результат проведенной поверки отображается только через несколько дней после нее.

На сегодняшний день Росстандарт работает над предоставлением юридической силы электронным записям в реестре по услугам поверок счетчиков и вообще всех метрологических работ.

«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, проверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета», - подчеркнул Абрамов.