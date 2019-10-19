РИАМО - 19 окт. В столице задержали пьяного мужчину, который напал с ножом на полицейского в подуличном переходе станции метро «Савеловская», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В субботу в подуличном переходе станции метро «Савеловская» мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на Московском метрополитене.

«Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции. Пострадавший старший сержант полиции с предварительным диагнозом «проникающее ранение в грудь» госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Собранные по данному факту материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.