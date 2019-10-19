РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники полиции вернули потерявшуюся девочку родителям, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

На днях жители микрорайона Климовск обнаружили потерявшуюся девочку в возрасте около 5 лет. Девочку передали сотрудникам полиции, которые и установили ее место проживания.

«В настоящее время ребенка вернули в семью. Родители благополучные. С ребенком все хорошо», - сказал сотрудник.