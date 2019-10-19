РИАМО - 19 окт. В квартире микрорайона Климовск городского округа Подольск нашли тело мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«11 октября в 23:11 в своей квартире на улице Рощинской в микрорайоне Климовск городского округа Подольск обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. Проведенным судебно-медицинским исследованием установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области ранее судимый знакомый убитого 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.