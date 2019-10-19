РИАМО - 19 окт. В субботу утром в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали и отменили 39 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны шесть рейсов. В Шереметьеве задержали десять рейсов. Больше всего задержек в Домодедове – 19 вылетов и прилетов, также в аэропорту отменили четыре рейса.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано, все самолеты летают по графику.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.