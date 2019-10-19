РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В подмосковных Люберцах произошло дорожно-транспортное происшествие, во время движения кузов самосвала застрял в проезде под эстакадой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 8:15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о ДТП по адресу: Люберцы, пересечение трассы М-5 «Урал» и улицы Первомайская.

«При уточнении обстановки установлено, что во время движения у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего при проезде под эстакадой кузов зацепился за нее. Эстакада не разрушена, затруднено движение автотранспорта по крайней левой полосе», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.