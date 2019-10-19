РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске 17 команд приняли участие в первом туре чемпионата округа по игре «Что? Где? Когда?», сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Ровесник» Подольска 18 октября состоялся первый тур чемпионата округа по игре «Что? Где? Когда?». 17 команд, состоящих из учащихся общеобразовательных организаций Подольска, в том числе микрорайона Климовск и села Сынково, воспитанников учреждений по работе с молодежью и студентов, приняли участие в открытии чемпионата», - говорится в сообщении.

В рамках чемпионата пройдет шесть туров, по итогам которых состоится финал.