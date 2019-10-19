РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске после жалобы жительницы отремонтировали участок автодороги, на котором мог произойти обвал, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на некачественно выполненный ремонт дорог в микрорайоне Климовск. Она отметила, что на Индустриальной улице просел участок дороги и асфальт может обвалиться.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги в микрорайоне Климовск, на улице Индустриальная и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту данной дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.