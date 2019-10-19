РИАМО - 19 окт. Строение загорелось на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, возгорание тушили 19 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«19 октября в 00:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 131», - говорится в сообщении.

В 01:52 пожар потушили. В ликвидации возгорания принимали участие 19 человек и пять единиц техники.

Согласно открытым данным, здание по вышеуказанному адресу расположено рядом с Троице-Сергиевой лаврой.