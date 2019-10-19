РИАМО - 19 окт. В Московской области в программу по раздельному сбору мусора уже включились 60% жителей, на вторичную переработку отправлено свыше миллиона тонн отходов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы благодарны жителям Подмосковья, которые помогают бороться со свалками и сортируют отходы. В раздельный сбор уже включилось 60% населения области. Благодаря им удалось отправить больше миллиона тонн отходов на вторичную переработку», - написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что 18 октября вместе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «РТ-Инвест» Андреем Шипеловым побывал на комплексе по переработке отходов «Мячково» возле Коломны.

«Там уже запустили первую линию сортировки. Через месяц КПО заработает в полную силу, и мы закроем местную городскую свалку – «Воловичи», - подчеркнул губернатор.

С начала текущего года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. Теперь на контейнерных площадках в муниципалитетах мусор собирают в двух типах баков: в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.