РИАМО - 19 окт. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная с прояснениями погода, однако обойдется без осадков, температура может достигнуть 15-17 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Субботним днем столица и область окажутся под влиянием антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура в Москве - 13-15, по области - 12-17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 60%», - говорится в сообщении.

Также утром и вечером в субботу ожидается высокая влажность воздуха. Содержание кислорода в приземном слое близко к нормальным значениям.

По мнению синоптиков, теплая и сухая погода не вызовет негативных реакций и не окажет существенного влияния на самочувствие. Однако метеозависимые люди с различными заболеваниями могут подвергаться различным воздействиям, связанным с атмосферным давлением.

«Только у метеозависимых людей с различными сосудистыми нарушениями, склонных к спастическим реакциям, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, артериальной гипертонией могут отмечаться недомогания и ухудшение самочувствия, головные боли, вегетативные дисфункциональные расстройства, скачки артериального давления и другие недуги, что может быть вызвано колебаниями атмосферного давления», - отмечается в материале.